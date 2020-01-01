Медицинская физика — это предмет, представляющий собой синтез прикладной части физики, изучающий методы медицинской диагностики и прикладной биофизики, объектом изучения которой являются физические законы функционирования органов и тканей человека.В курсе медицинской физики рассматриваются, в основном, три направления:

· изучение физических закономерностей, имеющих место при работе человеческого организма;

· изучение сущности основных методов диагностики, их особенностей, приборной базы, а также оценка получаемой при этом диагностической информации;

· анализ влияния различных факторов на человеческий организм, таких как электромагнитное излучение в разных диапазонах длин волн, радиоактивное излучение, акустическое воздействие.