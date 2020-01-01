При изучении фундаментальных физических теорий и экспериментов, основных методов физических исследований показываю, как добываются, обосновываются и строятся научные знания, формируются мировоззренческие взгляды и убеждения относительно научной картины мира и её значимости для человека. Обращаясь на уроках физики к материалам, связанным с биографиями ученых, историей научных открытий, анализируя их, учащиеся приобщаются к ценностям творческой деятельности, вырабатывают свои суждения о научной деятельности, научном знании и науке в целом. (персональный сайт учителя физики Грязновой Н.А.)
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Физика - это наука, изучающая фундаментальные основы и закономерности строения и эволюции мира. В область интересов физики попадает как вещество, материя, так и энергия. Фактически можно считать все остальные естественные науки подразделами физики. В настоящее время физика традиционно делится на теоретическую физику и прикладную физику. Теоретическая физика занимается разработкой математических моделей, описывающих физический мир. Прикладная физика, занимается разработкой и проведением экспериментов для подтверждения или опровержения существующих физических моделей, а также создание физических моделей на основании экспериментальных данных. Физика, как теоретическая так и экспериментальная делится по типу исследуемых объектов на механику, термодинамику, оптику, электродинамику, статистическую физику, физику конденсированного состояния, квантовую физику, ядерную физику, физику высоких энергий физику элементарных частиц.
|Физика в переводе с древне греческого - «природа». На самом деле, именно физика является основным двигателем технического прогресса человечества в целом. Не умаляя в этом заслуг и иных отраслей научной мысли, все же хочется упомянуть о таких величайших гениях рода человеческого как Михаил Ломоносовн, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев Игорь Курчатов, Сергей Королев и пр., и пр. Может возникнуть вопрос, - зачем физика нужна Вам? Позволим себе ответить на него опять же таки вопросом, - а зачем сороконожке ноги, птицам крылья, а растениям солнце? Правильно, - да потому, что без всего этого им не обойтись!!! :) Физика сегодня необходима нам как никогда раньше. Ведь вы используете законы физики каждый день, в своей повседневной жизни…- когда готовите еду, смотрите телевизор или же просто нежитесь в ванной. Физика – это в первую очередь, возможность человека как можно более глубже познать окружающий его мир, упорядочить систему его мировосприятия и осознать себя неотъемлемой его частью! Именно физики позволили человечеству сделать не просто шаг в направлении своего технического развития, но совершить гигантский скачок!!!
|Военная техника, как и вся техника вообще, основана прежде всего на достижениях физических наук. Поэтому полное й глубокое освоение военной техники требует знания законов физики. Огромная роль в победе нашего народа принадлежит физике и математике. Одновременно с развертыванием фронтов действующей армии советские физики и математики в научно-исследовательских институтах, лабораториях, конструкторских бюро открыли невидимый для непосвященных свой фронт борьбы против фашизма и с честью вышли победителями в этом поединке с врагом. Давая оценку вклада ученых в военное дело президент АН СССР С, И. Вавилов написал: “Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты – все это несло в себе отпечаток предварительной научной – технической мысли и обработки”. В значительной части эти мысли были результатом математического и физического поиска или физико -математической обработки изучаемых явлений.
|Физика, равно как и строительство мостов, связана с окружающим миром. Таким образом быть физиком приятно. Человек выжил потому, что узнавал новое и делал новое. У мамонтов была теплее шерсть, саблезубые тигры лучше прыгали, но в финал вышел человек. Поэтому в нем заложены: поддержка правильного способа действий, улучшающего выживание ,радость узнавания и радость творчества. Так же, как и радость любви или дружбы. Вторая связь между физикой и обществом – быть физиком престижно. Общество уважает тех, кто делает полезное для него. Уважение проявляется в зарплате, в чинах и орденах, восхищении подруг и друзей. Степень этого уважения и его формы на разных этапах развития общества могут быть, конечно, разными. И они зависят от общего состояния данного общества – в стране, которая ведет много войн, уважают военных, в стране, которая развивает науку – ученых, в стране, которая строит – строителей.
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Медицинская физика — это предмет, представляющий собой синтез прикладной части физики, изучающий методы медицинской диагностики и прикладной биофизики, объектом изучения которой являются физические законы функционирования органов и тканей человека.В курсе медицинской физики рассматриваются, в основном, три направления:
· изучение физических закономерностей, имеющих место при работе человеческого организма;
· изучение сущности основных методов диагностики, их особенностей, приборной базы, а также оценка получаемой при этом диагностической информации;
· анализ влияния различных факторов на человеческий организм, таких как электромагнитное излучение в разных диапазонах длин волн, радиоактивное излучение, акустическое воздействие.
Лабораторная работа №7 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников
Цель работы: определить общее сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников
Оборудование и материалы: источник электрической энергии, набор резисторов ,амперметр постоянного тока, вольтметр постоянного тока, реостат ползунковый, ключ,соединительные провода.
Потребители электрической энергии — электрические лампочки, электронагревательные приборы, провода и т. п. — обладают определенным сопротивлением, поэтому их часто называют «проводниками» или резисторами. Обычно электрическая цепь состоит из нескольких резисторов, соединенных последовательно, параллельно или смешанно. Для простоты расчета электрических цепей все резисторы мысленно заменяют одним, при включении которого режим цепи не нарушается, т. е. сила тока и напряжение остаются прежними. Сопротивление этого резистора называют эквивалентным общему сопротивлению нескольких резисторов, образующих цепь.
Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________
Омский государственный технический университет, ОмГТУ – крупный научно-образовательный комплекс. Он начал свою работу в 1942 году как Омский машиностроительный институт, в состав которого входило всего 2 факультета: технологический и механический. Сегодня в ОмГТУ 7 факультетов: информационных технологий и компьютерных систем; транспорта, нефти и газа; радиотехнический факультет; экономики и управления; гуманитарного образования; элитного образования и магистратуры, а также факультет довузовской подготовки. Кроме того, в составе омского технического университета работает 5 институтов. А филиалы ОмГТУ расположены еще в трех городах России: Сургуте. Нижневартовске и Нефтеюганске.